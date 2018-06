Georgina fier op haar vriend... en haar ring 21 juni 2018

Cristiano Ronaldo scoorde tegen Marokko voor de ogen van zijn vriendin Georgina Rodríguez (24). De in Argentinië geboren Spaanse, met wie Ronaldo een dochtertje heeft, reisde naar Rusland voor de tweede groepsmatch. Rodríguez, die voor de gelegenheid een Portugees shirt uit haar kast had gehaald, mocht overigens niet enkel pronken met haar scorende wederhelft. Ze toonde ook gretig een ring, voorzien van een uit de kluiten gewassen diamant, aan een andere vrouw. De geste wakkerde de geruchten over een verloving tussen Ronaldo en Rodríguez vanzelfsprekend flink aan. (TLB)

