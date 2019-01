Georges Leekens tekent bij Iraanse club tabriz 14 januari 2019

Rentenieren is aan Georges Leekens niet besteed. Op zijn 69ste tekende de Limburgse trainer een contract tot het einde van het seizoen bij het Iraanse Tractor Sazi Tabriz. Het is voor Leekens al zijn 26ste opdracht in 34 jaar tijd. Op 26 november gaf het Tunesische Etoile Sportive du Sahel hem nog de bons. Tractor is een traditieclub in Iran en won al vier keer de landstitel. Halfweg de competitie staat de club uit Tabriz, zo'n 100 km ten zuiden van de Armeense en Azerbeidzjaanse grens, op 4 punten van de drie leiders. Op 3 februari maakt hij zijn debuut. (VH)