George Floyd was besmet met coronavirus 05 juni 2020

Uit het autopsierapport blijkt dat George Floyd, die begin vorige week in het Amerikaanse Minneapolis overleed toen hij hardhandig werd gearresteerd, besmet was met het coronavirus. In het verslag, dat werd vrijgegeven met toestemming van de familie, wordt benadrukt dat de besmetting niets te maken had met zijn overlijden. De 46-jarige George Floyd overleed met andere woorden niet aan de gevolgen van Covid-19. Maandag wees de lijkschouwing reeds uit dat hij stierf door verstikking en een daaropvolgende hartaanval, nadat hij met geweld was overmeesterd door de politieagenten. (GVV)