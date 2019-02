George Clooney ziet in Meghan Markle 'opgejaagd wild', zoals Diana 13 februari 2019

00u00 0

Acteur George Clooney (57) heeft zijn goede vriendin Meghan Markle verdedigd. Hij vergeleek haar situatie zelfs met die van haar beroemde schoonmoeder, wijlen prinses Diana. "Iedereen jaagt op Meghan. Overal waar ze gaat, wordt ze achtervolgd en belasterd. Ze is een vrouw die zeven maanden zwanger is en die opgejaagd en verguisd wordt op dezelfde manier waarop Diana dat werd. De geschiedenis herhaalt zichzelf", aldus de filmster. "We weten allemaal hoe dat is geëindigd." Clooney en zijn vrouw Amal waren gasten op het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle.