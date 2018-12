George Bush jr. neemt afscheid van "beste vader die je kan hebben" 06 december 2018

De tranen verbijtend geeft George Bush jr. een speech op de rouwplechtigheid van zijn vader, George H.W. Bush. Hij overleed vorige week op 94-jarige leeftijd. "Hij was de beste vader die een dochter of zoon kan hebben", aldus Bush jr. Toch werd er ook gegrapt en gelachen tijdens de dienst in Washington, waar onder anderen Duits bondskanselier Angela Merkel en de Britse prins Charles aanwezig waren. Ook huidig president Donald Trump was er, net als ex-presidenten Barack Obama, Bill Clinton en Jimmy Carter. Meteen na de dienst werd de kist naar een vliegbasis gebracht om te worden overgevlogen naar Houston. Daar wordt de ex-president vandaag begraven.

