Genua is nu al fier op z'n nieuwe brug

Breed lachend toont een fiere burgemeester van Genua hoe de nieuwe brug in zijn stad eruit zal zien. De constructie, mee ontworpen door toparchitect Renzo Piano, zou tegen kerst 2019 af zijn. De vorige brug, die onder meer de Polcevera-rivier overspande, stortte op 14 augustus in. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De stad start de voorbereidingen voor de afbraak van wat nog van de oude brug overblijft. Een consortium van vijf Italiaanse ondernemingen is met de sloop belast. De kosten daarvan worden geraamd op 19 miljoen euro.

