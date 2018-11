Gentse zussen vinden waterdoorlatend asfalt uit 28 november 2018

Op de parking vlak naast Flanders Expo ligt 's werelds allereerste strook Drainphalt, asfalt dat regenwater doorlaat en langzaam in de ondergrond laat sijpelen. De uitvinding van de Gentse zussen Inge (28) en Els (26) Vancompernolle kan mee een oplossing bieden tegen overstromingen. Tijdens een demonstratie werd gisteren 1.400 liter water neergeregend op 20 vierkante meter Drainphalt. Er bleef niks liggen, zelfs geen plasje. Nochtans is 1.400 liter de gemiddelde neerslaghoeveelheid van een maand in België. "Drainphalt heeft dezelfde hardheid als asfalt en kan gewoon als wegdek gebruikt worden voor personenwagens", zegt Inge Vancompernolle. "Voor vrachtwagens is het (nog) niet sterk genoeg, maar het is wel ideaal voor parkings." Drainphalt komt binnenkort op de markt. (VDS)

