Gentse voyeur vrij onder voorwaarden en stapel jassen

19 april 2018

Als een dief in de nacht en goed weggemoffeld heeft Mike D. B., de 41-jarige Gentse informaticus die vrouwen begluurde in de kleedkamers van de sporthal van de HoGent, de Gentse gevangenis verlaten. Iets voor 16 uur smokkelde zijn advocate Sophie Vermeir hem in haar wagen uit de gevangenis naar buiten. De passagierszetel naast haar was helemaal naar achteren geschoven zodat de voyeur zich op zijn knieën aan het voeteinde kon verstoppen, bedekt onder een stapel jassen. Na een maand in de gevangenis vond de onderzoeksrechter dat hij onder voorwaarden mocht vrijkomen. "Zo moet hij zich ambulant in een gespecialiseerde instelling laten begeleiden", legt zijn advocate uit. "Die behandeling is al gestart in de gevangenis. Hij mag geen contact hebben met de slachtoffers en moet verplicht en intensief naar werk zoeken." Zijn vorige werkgever had hem immers ontslagen nadat het nieuws over zijn praktijken aan het licht was gekomen. Opvallend is dat hij wel weer in de IT-sector mag werken en dus op het internet mag surfen. "We hebben dat specifiek gevraagd", klinkt het. "In huidige tijden moet je toch met een smartphone kunnen werken." (JEW/VDS/KSN)

