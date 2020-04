Exclusief voor abonnees Gentse universiteit wil uw geluk meten in crisistijd 03 april 2020

De Universiteit van Gent gaat onderzoeken in hoeverre corona een invloed heeft op het geluksgevoel van de Belgen. Normaal zou een al lopende bevraging rond deze tijd worden afgesloten, maar geluksprofessor Lieven Annemans ziet in de crisis een opportuniteit om aan het onderzoek een bijzondere wending te geven. "Dit lopende onderzoek geeft ons een unieke kans om te peilen naar het welzijn van mensen, zowel voor, tijdens als na deze gezondheidscrisis. Dat kan data van onschatbare waarde opleveren. Onze gezondheidszorg en onze samenleving staan nu onder immense druk. Dat zal de komende weken nog toenemen. Wat gaat dat doen met het welbevinden van mensen? We gaan hier veel lessen uit kunnen trekken voor de toekomst. Ons doel blijft om na te gaan hoe we het gemiddelde welzijn en het geluk van de Belgen kunnen verbeteren, ook in het tijdperk na corona." De vragenlijst invullen kan anoniem en duurt zo'n dertig minuten. Surf naar geluk2020.ugent.be.

