Gentse unief vraagt hulp: zoek zoveel mogelijk spinnen 12 september 2019

00u00 0

Niet bang van spinnen? Dan kan u de wetenschap helpen: de UGent is op zoek naar zoveel mogelijk foto's van de achtpotige diertjes. Via de app 'Spinnenspotter' kan u die opladen, zodat de vorsers ermee aan de slag kunnen. Ze zullen onder meer hun kleur vergelijken. Doel van het project is immers te achterhalen of spinnen in de stad lichter zijn dan hun soortgenoten op het platteland. Geweten is dat donkere exemplaren meer warmte opnemen dan lichte soortgenoten. "Wie op een stralende zomerdag in een donkere auto stapt, weet hoeveel zo'n wagen kan opwarmen", klinkt het. "Veel meer dan een witte auto, die een groot deel van het zonlicht weerkaatst." Er zijn indicaties dat spinnen

