Exclusief voor abonnees Gentse scholieren betalen broodjes met hun handpalm 30 augustus 2019

00u00 0

De Gentse Sint-Bavohumaniora gaat in september de handpalmen van alle leerlingen biometrisch inscannen. Via het 'PALMKI'-systeem zullen ze zo vanaf half oktober hun schoolrekeningen met hun handpalm kunnen betalen. PALMKI wordt gekoppeld aan het online betaalsysteem PingPing. Dat werkt met een login en paswoord, en ouders kunnen er geld opladen. Ze kunnen er ook zien wat hun kind heeft uitgegeven. Geld meegeven voor broodjes of drankjes hoeft dus niet meer. De school wil de leerlingen zo vertrouwd maken met de technologie van morgen. Toch stellen experts het systeem in vraag omwille van de privacy. "Volgens de GDPR-wetgeving moet er voor zo'n systeem sprake zijn van 'vrije toestemming van de betrokkenen', in dit geval dus de ouders, aangezien het om minderjarigen gaat", zegt professor Jos Dumortier, expert op vlak van gegevensbescherming. "Maar hoe 'vrij' is die toestemming als de hele school verplicht wordt om mee te doen?" (VDS)

