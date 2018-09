Gentse scholen bieden Engelse les aan vanaf 5 jaar 07 september 2018

Drie scholen in het Gentse bieden vanaf oktober Engelse lessen aan voor kinderen vanaf 5 jaar. Dat gebeurt niet tijdens de lesuren, maar op woensdagmiddag en op zaterdag. Voor de lessen wordt samengewerkt met De Taalplaneet, een privé-initiatief van Nele Pype. Zij hoopt het project in korte tijd te kunnen uitbreiden en subsidies te krijgen, zodat alle kinderen op jonge leeftijd met de taal in aanraking kunnen komen. Kinderen zijn immers het meest taalgevoelig tot hun 7 jaar. Voor de lessen, die eerder 'spelen in het Engels' zijn, wordt gewerkt met native speakers met verschillende accenten, van Amerikaans tot Australisch. Ook in Kortrijk zijn er al plannen om lagereschoolkinderen Engels te leren. (VDS)

