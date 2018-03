Gentse schepen droomt van luchttram 14 maart 2018

In verkiezingstijden mag er al eens een zot idee gelanceerd worden. Beste bewijs: de Gentse kabelbaan. Die biedt volgens schepen van Financiën en Innovatie Christophe Peeters (Open Vld) een oplossing voor de toegenomen verkeersdrukte in de ruime omgeving van de Ghelamco Arena en Flanders Expo. "We moeten driedimensionaal durven denken. Niemand stelt zich nog vragen bij een metro, dus waarom niet naar de lucht kijken?" Concreet wil dat dus zeggen: cabines die pendelen tussen een beperkt aantal stations die de zuidrand verbinden met het station Gent-Sint-Pieters. Dat zou een traject van een kleine 10 km zijn in vogelvlucht. Peeters wil samenzitten met alle betrokken partijen om de haalbaarheid te onderzoeken. "Je moet ook kijken naar welke kosten je vermijdt. Alleen al de aanleg van een trambrug over de Ringvaart kost tientallen miljoenen euro's", zegt Peeters. In vergelijking met sporen, tunnels of snelwegen zijn ze relatief goedkoop." Ook in Göteburg (Zweden) dromen ze van een luchttram.

