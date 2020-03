Exclusief voor abonnees Gentse politie test elektrische Jaguar van 80.000 euro 07 maart 2020

De lokale politie van Gent heeft dezer dagen een blitse bolide voor de deur staan: een elektrische Jaguar I-PACE. De auto - te koop vanaf een kleine 80.000 euro - is géén eigendom van de federale of lokale politie, maar een promostunt van Jaguar België zelf. "Wij hebben deze auto voorgesteld op een internationale politiebeurs in Frankfurt", klinkt het bij het automerk. "Voor de bestickering hebben we toestemming van de federale politie, maar het voertuig is van ons." Lokale politiekorpsen krijgen de wagen nu enkele dagen gratis ter beschikking. De zone Damme/Knokke-Heist testte het voertuig al, nu rijden de Gentse flikken ermee rond. "Wij zijn ons wagenpark aan het optimaliseren en bekijken verschillende mogelijkheden", aldus woordvoerder Matto Langeraert. "We testen of al ons materiaal in het voertuig past en of we er genoeg afstand mee kunnen afleggen. Na deze test volgen er nog met andere merken en dan zullen we evalueren of we elektrische wagens aankopen." (CMG)

