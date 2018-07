Gentse parkeergarage is tweede coolste ter wereld 23 juli 2018

Een pluim voor het Gentse AZ Sint-Lucas, want de parkeergarage van het ziekenhuis werd uitgeroepen tot tweede coolste ter wereld. Het gebouw behaalde zilver in de 'World's Coolest Car Parks Competition', een initiatief van de architectuur- en designwebsites DesignCurial en looking4.com. Een panel van experts nomineerde 10 parkings, waarop surfers konden stemmen. Het Gentse gebouw werd ontworpen door architecten Abscis en in gebruik genomen in 2014. "Het design geeft een gevoel van licht en transparantie en de beplanting zorgt voor een aangename groene toets", zo omschrijven de Gentse winnaars het zelf. De hoofdprijs ging naar Parking Quick Morelli in Napels. Ook de Brusselse parking van de Cliniques Universitaires Saint-Luc behoorde tot de genomineerden. (ND)

