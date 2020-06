Exclusief voor abonnees Gentse Overpoort blijft alvast dicht 02 juni 2020

Sluiten om middernacht, terwijl het feest dan pas op gang komt. Verplicht aan tafels zitten, hoewel er helemaal geen stoelen zijn. Maximum 80 decibel, of zo goed als geen muziek... De kans lijkt onbestaande dat de danscafés in de Gentse Overpoortstraat volgende week weer zullen opengaan. Maar niet alleen de uitgaansfaciliteiten hebben het moeilijk met de voorschriften. Cafés zullen hun glazen immers moeten wassen op minstens 60 graden. Dat betekent: een vaatwasmachine. En die is in driekwart van de Gentse cafés niet aanwezig. Een speciale machine voor glazen kost ook al snel 4.000 euro.