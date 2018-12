Gentse oud- Vld-schepenen eisen Christophe Peeters terug 24 december 2018

00u00 0

In Gent is de heisa rond het afzetten van schepen Christophe Peeters nog niet gaan liggen. Die werd door het bestuur weggestemd, ten voordele van Sami Souguir. Achteraf bleek dat de partijvoorzitter mensen had beïnvloed voor de stemming, waarna hij ontslag nam. Maar de uitslag bleef wel gehandhaafd. Nu eisen de oud-Open Vld-schepenen van Gent in een brief aan Gwendolyn Rutten en Mathias De Clercq dat de beslissing ongedaan wordt gemaakt. Het gaat om namen als Geert Versnick en Sas van Rouveroij. Er komt een klacht bij het statutair comité van de partij en er wordt gedreigd met een burgerlijke procedure door de afgezette schepen. (VDS)