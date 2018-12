Gentse liberalen leggen ruzie bij 31 december 2018

00u00 0

De broederstrijd in de Gentse Open Vld lijkt bezworen. Aantredend Gents burgemeester Mathias De Clercq heeft zaterdagavond een gesprek gehad met de aan de kant geschoven Christophe Peeters. Die kreeg verrassend geen nieuw schepenmandaat, maar werd vervangen door Sami Souguir - tot ongenoegen van heel wat Gentse liberalen. Peeters haalde namelijk 4.837 voorkeursstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir. "Het gesprek is goed verlopen en we spreken verder", aldus De Clercq, en ook Peeters stelde dat er de komende dagen verder gepraat zal worden. Eerder had De Clercq al gezegd dat hij Peeters wel een "prominente rol" wilde geven in de partij. (EDG)