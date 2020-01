Exclusief voor abonnees Gentse imam mag nu toch naar VS reizen 04 januari 2020

De Gentse imam Khalid Benhaddou mag nu toch vrij reizen naar, van en over de Verenigde Staten, zo heeft de Amerikaanse ambassade hem gezegd. Benhaddou, hoofdimam van de El Fath-moskee in Gent en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, wou vorige week met vakantie naar Mexico, maar kreeg te horen dat zijn vertrek werd geweigerd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten: hij mocht niet door het Amerikaanse luchtruim reizen. "Intussen heeft de Amerikaanse ambassade me gebeld en ze hebben zich uitgebreid verontschuldigd. Ik ben uit het systeem van de veiligheidsdiensten geschrapt en kan nu vrij reizen", zegt Benhaddou. Waarom hij exact op een VS-lijst terechtgekomen is, werd "om privacyredenen" niet meegedeeld. "Ze verwezen naar het complexe veiligheidssysteem, waarin je 'door algoritmes' terecht kan komen", aldus Benhaddou.

