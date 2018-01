Gentse flikken weigeren opdracht boetes te schrijven 22 januari 2018

In Gent moeten 700 parkeerplaatsen langs een gewestweg verdwijnen. Er staan geen verbodsborden, maar de politie kreeg toch de opdracht om de chauffeurs te beboeten. "Omdat we dat nogal drastisch vonden, hebben we eerst gesensibiliseerd", klinkt het bij de politie. Honderden chauffeurs kregen een briefje onder de ruitenwisser om te waarschuwen dat parkeren op die plek in de toekomst met 110 euro beboet zal worden. Het is nog niet duidelijk wie de politie opdracht gaf om op die plek op te treden. De mobiliteitsschepen is alvast niet op de hoogte, en wil eerst oplossingen voor de parkeerplaatsen verdwijnen. (VDS)