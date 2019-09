Exclusief voor abonnees Gentse flikken controleren alle combi's op foute stickers 30 september 2019

De Gentse flikken heeft alle politievoertuigen laten controleren op ongewenste opschriften of stickers. Dat doen ze omdat er op het internet een foto circuleert van een Gentse combi met daarop een sticker met 'Fuck You Greta', verwijzend naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De politie viel uit lucht en liet de sticker meteen verwijderen. "Dit is niet waar wij voor staan", klinkt het bij de politiewoordvoerder. "We hebben dus de opdracht gegeven om alle voertuigen te checken. Als er iets gevonden wordt, zullen de agenten daar een verslag van opmaken. Het gaat immers om beschadiging van eigendom." (VDS)