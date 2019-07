Exclusief voor abonnees Gentse Feesten wapenen zich tegen hitte, maar zwemmen mag niet 22 juli 2019

De hittegolf die er vandaag en de komende dagen aan komt, zal ook de Gentse Feesten parten spelen. Zo wordt gevreesd voor een 'ijsblokjestekort'. Er zijn er genoeg om de drankjes te koelen, maar er is ook heel wat ijs nodig om alle tapinstallaties aan de togen - in totaal goed voor 654,5 meter - fris te houden. De stad Gent raadt bezoekers ook aan zich te beschermen tegen de zon en voldoende water te drinken. Aan het Belfort en in het Zuidpark wordt daarom gratis drinkwater voorzien aan 'waterbars'. Zwemmen in de Leie en andere rivieren is ten stréngste verboden, klinkt het. Er staat 260 euro boete op. Gisterochtend werden al zes zwemmers uit het water gevist. (VDS)