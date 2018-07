Gentse Feesten: vals geld en verkeersinbreuken 16 juli 2018

Al meer dan 300.000 mensen bezochten het afgelopen weekend de Gentse Feesten. Alles verloopt rustig, maar het valt op dat er heel wat verkeersinbreuken worden gepleegd. Op vrijdag en zaterdag werden al 39 voertuigen getakeld wegens fout geparkeerd. Vrijdagavond werd ook een recordaantal verkeersinbreuken vastgesteld - 179 in de Feestenzone en 582 erbuiten. Zaterdag was het kalmer, met 22 inbreuken in de Feestenzone en 104 erbuiten. De cijfers van gisteren zijn nog niet bekend. De politie waarschuwt intussen dat er - zoals elk jaar - valse briefjes van 20 euro in omloop zijn. Het stadsfestival, dat dit jaar volledig is overgeschakeld op herbruikbare bekers, loopt nog tot zondag. (VDS / EDG)