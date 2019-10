Exclusief voor abonnees Gentse circuslegende Harry Malter overleden 28 oktober 2019

00u00 0

Circuslegende Harry Malter is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Gentse familiepark, dat hij in 1992 heeft opgericht. Daarvoor was Malter, die in Berlijn geboren is maar uitweek naar Nederland en België, circusartiest.

