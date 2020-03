Exclusief voor abonnees Gentse burgemeester roept op om feestvierders te verklikken 20 maart 2020

0

Ook elders in het land moest de politie optreden. Zo lieten agenten in het Limburgse Riemst gisteren een housewarming - mét barbecue - stilleggen. "We zijn bijzonder teleurgesteld", aldus de politie. "De mensen kregen een pv en we hebben meteen alle aanwezigen gevraagd naar huis te gaan. We blijven in het belang van de volksgezondheid streng toezien op het samenscholingsverbod."

