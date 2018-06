Gentse brandweerman sterft na val in Spaanse ravijn: collega waakt uren bij overleden vriend JEW KSN

16 juni 2018

00u00 0 De Krant In de Spaanse Pyreneeën is een Gentse brandweerman omgekomen voor de ogen van zijn collega's. Glenn Van Acker (30) stortte donderdag in een 100 meter diepe ravijn. Hij overleed ter plekke. Eén van zijn makkers heeft urenlang bij Glenn gewaakt terwijl de anderen hulp gingen zoeken.

Samen met zeven brandweercollega's reisde Glenn afgelopen week af naar de Spaanse Pyreneeën om er te klimmen in de omgeving van de Monte Perdido, met 3.355 meter de op twee na hoogste berg in de regio. Tijdens een wandeling door de sneeuw op zo'n 3.000 meter hoogte liep het fout voor de Gentse beroepsbrandweerman, die ook actief was in het vrijwilligerskorps van Waarschoot. "Het slachtoffer heeft tijdens het afdalen een ongelukkige slipper gemaakt."

Geen gsm-bereik

Zijn collega's beslisten om zich op te splitsen. "Eén van zijn werkmakkers is afgedaald tot bij de gevallen man en heeft uren aan de zijde van zijn overleden vriend gewaakt tot de hulpdiensten arriveerden. Omdat er geen gsm-bereik was, moest de rest van de groep te voet afdalen naar Huesca om alarm te slaan." Een reddingshelikopter werd rond het middaguur de lucht ingestuurd, maar die had door de felle wind en het moeilijke terrein ontzettend veel moeilijkheden om Glenns lichaam en de achtergebleven collega op te hijsen.

"We verliezen een topkerel en een topbrandweerman", vertelt Björn Bryon van de Gentse brandweerzone Centrum, waar Glenn 7 jaar geleden in dienst ging. In Waarschoot, waar Glenns vader ook brandweerman is, is het verdriet even immens. "We zullen zijn vriendin Sanne en de rest van de familie steunen. We zullen onze vriend nooit vergeten."