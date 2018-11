Gentse app redt al 100.000 maaltijden van vuilnisbak 28 november 2018

00u00 0

De app Too Good to Go heeft sinds zijn lancering in maart al 100.000 maaltijden van de vuilnisbak gered. Het initiatief werd opgestart in Gent en heeft als doel de voedselverspilling in te perken. Wie de app installeert op zijn smartphone, vindt er restaurants, snackbars, supermarkten en bakkerijen in de buurt waar ze voor een kleine prijs voedsel verkopen dat anders in de vuilnisbak belandt. De app telt ondertussen 180.000 geregistreerde gebruikers, waarvan 20.000 frequente. Meer dan 1.000 partners verspreid over België bieden via Too Good to Go maaltijden aan. (ND)