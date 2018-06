Gentse aanwinst Smith meteen drie maanden out 23 juni 2018

00u00 0

AA Gent ziet meteen één van zijn belangrijkste aanwinsten uitvallen. Eric Smith liep een stressfractuur aan de voet op. De 21-jarige Zweed werd meteen geopereerd en kreeg een schroef in de voet. Hij staat voor een revalidatie van drie maanden. Een streep door de rekening van de Buffalo's, die in Smith een sterkhouder voor het nieuwe seizoen zagen. De blessure van Smith heeft tot gevolg dat Anderson Esiti voorlopig niet weg mag. AA Gent zal hem nodig hebben in de eerste maanden van het seizoen. (RN)