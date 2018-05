Gentse (20) die drugs smokkelde, mag straf in ons land uitzitten 02 mei 2018

De 20-jarige vrouw uit Gent die eind januari in Frans-Guyana veroordeeld werd tot twee jaar cel voor internationale drugssmokkel, zal binnenkort haar straf in ons land kunnen uitzitten. In januari ging Joyce Van Poucke (foto) met haar toenmalige vriend op reis naar Suriname. Terwijl hij alweer was aangekomen in ons land, ontbrak van Joyce elk spoor. Haar moeder kon de jonge vrouw op geen enkele manier bereiken. Geleidelijk vielen de puzzelstukken in elkaar: op de plaatselijke luchthaven had de douane drugs gevonden in Joyces koffer. Volgens haar moeder werd ze erin geluisd door haar vriend, maar Joyce nam toch alle schuld op zich. Ze verscheen snel voor de rechter, die haar veroordeelde tot twee jaar cel en 5.000 euro boete. De helft van haar gevangenisstraf is met uitstel. Joyce diende een aanvraag in om voorwaardelijk vrij te komen, maar daarmee gingen de autoriteiten niet akkoord. Haar verzoek om de straf in ons land uit te zitten werd wel goedgekeurd, zodat ze binnenkort terugkeert. "Eindelijk zie ik mijn dochter weer", reageert haar moeder opgelucht. (JEW)

