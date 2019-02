Gents burgemeester Mathias De Clercq verliest oma 21 februari 2019

"Mijn lieve bomma. Jij sociaal geëngageerde, warme, vrijgevochten, fiere Gentse dame. Rust zacht." Met die woorden nam Gents burgemeester Mathias De Clercq gisteren op sociale media afscheid van Fernande Fazzi, zijn oma. Ze werd 92. Fazzi was de echtgenote van Willy De Clercq. Zij was het die het advocatenkantoor van De Clercq groot maakte. Maar ze zorgde ook als een echte 'bomma' voor kleinzoon Mathias. Ze raakte in 2004 verlamd na een beroerte, en kon sindsdien ook niet meer schrijven of spreken. In 2006 werden Willy De Clercq en Fernande Fazzi burggraaf en burggravin, in 2011 overleed Willy De Clercq. (VDS)