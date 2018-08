Gents asiel mag honden niet laten meewandelen tijdens Dodentocht 10 augustus 2018

Het Gentse dierenasiel past een geplande actie tijdens de Dodentocht aan. Het asiel wou de aandacht vestigen op enkele adoptiehonden door ze als mascotte een eindje te laten meewandelen met een gelegenheidsbaasje. Maar het reglement verbiedt wandelaars om een hond mee te nemen. Het asiel gaat de honden nu laten meewandelen met een eigen begeleider. "We kunnen het dierenasiel niet verbieden om als buitenstaander met een hond op het parcours te wandelen. Maar wanneer een wandelaar de leiband in handen heeft en er gebeurt een incident, dan is die wandelaar aansprakelijk", zegt Gunter Vergauwen van de organisatie. "We hebben dit verbod niet zomaar ingevoerd. Deelnemers forceerden hun hond door hem té lang te laten meewandelen, en de dieren kunnen overstuur en zelfs agressief worden door de drukte." (EDT)

