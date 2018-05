Gentleman COLUMN | CAMPS 17 mei 2018

De Europa League-finale tussen Marseille en Atlético Madrid was het laatste optreden van Gert Verheyen als tv-analist. Tegenwoordig worden analisten gekweekt als konijnen, dus als er eentje wegvalt, is er geen mens die het ziet. Met Gert Verheyen is dat toch anders: juist omdat hij niet zo nodig gezien en gehoord wilde worden, werd hij een coryfee van de analyse. Betrouwbaar, grappig waar het kon, hardvochtig waar het moest. Zijn mening telde, al ging hij daar zelf nooit vanuit.

