Gentenaar vraagt vriendin ten huwelijk, trouwfeest is al twee dagen later

17 augustus 2018

'Liefje, wat denk je? Nu zaterdag trouwen?' Veel vrouwen zouden schrikken van zo'n aanzoek, maar Ynske De Baets (36) uit Lochristi zei gisteren toch volmondig ja. Haar Ludwig heeft álles geregeld, van uitnodigingen over locatie en deejay, tot haar kleed toe. "Probeer dat maar geheim te houden", lacht de aanstaande bruidegom en wedding planner.

Originele huwelijksaanzoeken - in een stadion, in een vliegtuig of met een ring in een cake - dat kénnen we. Maar een man die z'n vriendin verrast met een aanzoek inclusief trouwfeest twee dagen later? Jawel, dat is wat Ludwig Verschraegen (36) uit Gent gisteren deed. "Eigenlijk wou ik met vrienden naar Zwitserland ", legt hij uit. "Toen we op een avond samenkwamen om die reis te organiseren, kwam ik plots op een ander idee: ik voelde dat het tijd was om Ynske te verrassen, en mijn maten vonden het een geweldig idee om een trouw te organiseren in plaats van op reis te gaan." Zo kon Ludwig in het geheim alles voorbereiden. 'Ik spreek met de mannen af, voor die reis hé', luidde steevast het excuus.

Smoesje

Acht jaar geleden trouwde het koppel, dat twaalf jaar samen is, eigenlijk al voor de wet. "De 'grondwet' noemen we het. We zagen elkaar natuurlijk doodgraag, maar ik had toen een stuk grond gekocht. En als getrouwd koppel was dat interessanter." Maar iedere vrouw droomt van een sprookjeshuwelijk. "Ik vond dat ze dat echt verdiende, zonder alle stress die daarbij komt kijken."

En zo komt het dat Ynske gisterochtend - eigenlijk moest ze niet eens werken - met een smoesje naar het AZ Sint-Lucas in Gent gelokt werd. In de parkeergarage hingen vier spandoeken, met de boodschap: 'Liefje, wat denk je? Nu zaterdag trouwen?' "Toen ik dat zag, besefte ik niet dat die boodschap voor mij bedoeld was", lacht Ynske. "Mijn collega's zeiden dat ik niet hoefde te werken. Ze gaven me een plannetje en op het eindpunt stond Ludwig. Toen begon het te dagen." Haar man had een ontbijt voorbereid en ging op zijn knie, met een halsketting. "Ik moest niet lang nadenken en zei metéén ja." Ludwig kon daarna ook hun drie kinderen van 3, 6 en 9 jaar oud op de hoogte brengen.

Want wat morgen gepland staat, moest natuurlijk geheim blijven. "Niet makkelijk, als je 220 man uitnodigt. De meeste voorbereidingen trof ik gewoon tijdens mijn middagpauzes op het werk of tijdens de 'reismeetings' met m'n vrienden. In mei had de familie al een mail gekregen dat ze zaterdag 18 augustus moesten vrijhouden. Half juni stuurde ik de uitnodigingen."

Het Trouwkleed

Het huwelijk zelf organiseert Ludwig gewoon voor z'n huis in Lochristi. "Na de receptie volgt er een ceremonie. Daarna kan iedereen uit de bol gaan op een feest in bohemian stijl, in een sfeer die vergelijkbaar is met de Gentse Feesten in het Baudelopark. De weide voor ons huis zal versierd zijn met wilde bloemen en veel lichtjes."

Dan is er natúúrlijk nog Het Trouwkleed, en ook dat heeft Ludwig zelf gekozen. "Ik heb zeer goed opgelet toen ze met haar zus over jurken praatte. Zo had ik al een beeld van wat ze leuk vindt. Het is een wit kleed met kant van het merk Sessun geworden. Ik ben naar een winkel gegaan waar ze eerder al een paar jurken had gekocht." Ondertussen heeft de aanstaande bruid haar outfit al gezien. "Ik moet het wel nog passen, maar het ziet er zeer mooi uit. Ludwig is echt een superman. Ik had totaal niet verwacht dat hij dit voor mij zou doen."

Zo ongewoon de voorbereiding was, zo traditioneel zal vandaag trouwens verlopen: de twee slapen apart. Ludwig zal bij de kinderen blijven, terwijl Ynske bij een vriendin logeert.