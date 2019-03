Gentenaar klaagt stad aan wegens 'foltering door lawaaierig café' 12 maart 2019

Een Gentenaar is de geluidsoverlast van een naburig café zo beu, dat hij een klacht met burgerlijke partijstelling indient tegen het stadsbestuur, wegens 'foltering door geluid'. Het café is gevestigd in industriemuseum Miat van de stad en mag tot 180 concerten per jaar organiseren. "Ik bel om de haverklap de 101 met de vraag om geluidsoverlast vast te stellen. De politie heeft daar dikwijls geen tijd voor, wat logisch is. Met de klachten die wel geregistreerd worden, is tot nu niks gebeurd. Vandaar mijn actie, want een klacht met burgerlijke partijstelling kan niet zomaar geseponeerd worden. Ik breng overigens ook Amnesty International op de hoogte." Op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq is het probleem gekend en klinkt het dat het café in kwestie wel degelijk al een officiële waarschuwing heeft gekregen. (VDS)

