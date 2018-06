Gentenaar (30) verdronken nadat vrienden hem uitdagen 21 juni 2018

00u00 0

Een 30-jarige Gentenaar is in de nacht van dinsdag op woensdag verdronken in de Watersportbaan. Serhan Bayraktar probeerde nadat vrienden hem opjutten om het water over te zwemmen, maar kwam halverwege in de problemen. Zijn vrienden doken hem meteen achterna, maar ze konden hem nergens vinden. Uiteindelijk haalde de brandweer na een kwartier zoeken de bewusteloze man op het droge. Hij overleed in het ziekenhuis en wordt morgen in Turkije begraven.