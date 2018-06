Gent wint geen Green Capital Award 23 juni 2018

In de strijd voor de titel van Groenste Stad van Europa heeft Gent nipt de duimen moeten leggen voor Lissabon. De European Green Capital Award 2020 werd donderdag toegekend aan de Portugese hoofdstad. De award wordt jaarlijks uitgereikt door de Europese commissie. Met de titel wil Europa de klimaatinspanningen die steden leveren belonen en stimuleren. De uitreiking vond plaats in Nijmegen, de European Green Capital 2018. Een jury van internationale experts beoordeelde de steden op hun inspanningen op twaalf thema's, gaande van klimaatadaptatie, groen en waterbeleid tot mobiliteit, energie- of afvalbeleid. (VDS)