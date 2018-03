Gent-Wevelgem lópen Nu al de strafste voorjaarsklassieker 22 maart 2018

Ludo Depoortere (59) laat zijn fiets thuis voor Gent-Wevelgem dit weekend. Hij lóópt het parcours. Iets meer dan 251 km zal hij afleggen. "Ik zal 100 keer doodgaan, maar ik ben verliefd op ultralopen." Een marathon is voor de man uit Geluwe een eitje. Minstens een keer per week loopt hij er één, als training. Hoe langer hij loopt, hoe beter hij wordt. Donderdag om middernacht begint hij eraan, zaterdag voor 16 uur wil hij aankomen. Waarom? "Omdat ultralopen zalig is. Als ik loop, ben ik weg van de wereld. Het is avontuur, streken ontdekken, zalig alleen zijn, weg van de 'regeltjes van de maatschappij'."

