Gent voert eigen betonstop in: geen parkeerplaats in voortuin 14 oktober 2019

De stad Gent geeft geen bouwvergunningen aan inwoners die hun voortuin willen verharden om als parkeerplaats te gebruiken. Dat staat in een richtlijn voor ambtenaren. Een voortuin verharden mocht al langer niet, legt schepen voor Publieke Ruimte Filip Watteeuw (Groen) uit, maar in 2017 liet de Vlaamse regering meer ruimte toe voor afwijkingen bij verkavelingen ouder dan 15 jaar. "Dat zou sommigen ervan kunnen doen dromen dat het verharden van een voortuin kan, maar we bevestigen met de richtlijn dat het niet mag", zegt Watteeuw. "Het verharden toelaten, zou de parkeergelegenheid privatiseren." De beslissing stuit op kritiek van de oppositie. "Pestgedrag voor mensen met een auto", zegt N-VA-gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt. "Dicht bij huis kunnen parkeren is voor veel mensen echt belangrijk." (WSG)

