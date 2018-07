Gent treft Poolse vicekampioen of Portugese nummer vijf 24 juli 2018

00u00 0

AA Gent moet in de derde voorronde van de Europa League voorbij het Poolse Jagiellonia Bialystok of het Portugese Rio Ave. Bialystok eindigde vorig seizoen als tweede achter kampioen Legia Warschau. Het team telt één oude bekende: doelman Sandomierski arriveerde in de zomer van 2011 bij Racing Genk als vervanger van Thibaut Courtois, maar kon zich bij de Limburgers niet echt doorzetten. Rio Ave, het nummer vijf van Portugal vorig seizoen, heeft met Jonathan Buata en Diogo Teixeira twee spelers in de kern die door geboorte ook de Belgische nationaliteit bezitten. AA Gent speelt de heenwedstrijd van de derde voorronde op 9 augustus, de return vindt een week later plaats. (BF)