Gent trapt eindronde af 15 maart 2019

00u00 0

Dit weekend start de Final Four voor de kampioenstitel, met de eerste vier teams Maaseik, Roeselare, Aalst en Menen. Gent begint er vanavond al aan in de Challenge Final Four - de nummers 5, 6, 7 en 8 in een onderonsje voor het vijfde Europees ticket.