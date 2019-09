Exclusief voor abonnees Gent tovert verlies van 3,3 miljoen weg: oppositie eist inzage in boekhouding Ghelamco Arena Jeroen Bossaert

24 september 2019

05u00 1 De Krant Het verlies van 3,3 miljoen euro in de Ghelamco Arena waarvan men in Gent vreesde dat ze zou wegen op de stad, moet volgens de meerderheid dan toch niet geboekt worden. "Probleem opgelost!" De oppositie gelooft dat niet en eist inzage in de boekhouding. "Wat hebben jullie te verbergen?"

De storm over de Ghelamco Arena wil maar niet gaan liggen in Gent. Liefst twee uur lang vlogen oppositie en meerderheid elkaar gisteravond in de haren over het verlies dat de voorbije jaren is opgebouwd in een vennootschap achter het stadion. Dat er in de nv Buffalo een tekort van 3,3 miljoen euro stak, was reden genoeg voor de verantwoordelijke schepen Sami Souguir (Open Vld) om in mei een aangetekende brief te sturen aan zijn voorganger en partijgenoot Christophe Peeters. Die moest als gedelegeerd bestuurder uitleg geven. De brief lekte begin september uit en zette Gent in rep en roer. "Het was nochtans een simpele vraag om verduidelijking. Niks meer of minder", suste Souguir.

Groeipijnen

Schepen Filip Watteeuw (Groen) die voorzitter is in de cvba Arteveldestadion - een ander vehikel om het stadion te financieren - voegde eraan toe dat niemand zich zorgen hoeft te maken. "De revisoren zijn het er sinds vorige week over eens dat we dat verlies dan toch niet moeten boeken binnen de stad. We verliezen dus geen geld. Sterker: we zullen er in de toekomst alleen maar bij winnen." Probleem opgelost, vond de meerderheid. Die sneerde naar oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA dat ze een schandaal zoeken waar er geen is. "Dat moet nu maar eens stoppen", fulmineerde Watteeuw. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) knikte hevig mee, maar moest tegelijk vaststellen dat zijn belofte om een nieuwe, transparante politieke cultuur te installeren in Gent bijzonder veel groeipijnen kent. Want het viel op hoezeer de meerderheid worstelde met de eenvoudige vraag van alle oppositiepartijen om inzage te geven in de boekhouding van alle vennootschappen rond het stadion. "Waarom zit die boekhouding niet sowieso bij de stad Gent?", merkte Anneleen Van Bossuyt (N-VA) op. "Wat hebben jullie te verbergen?" Ook Tom De Meester (PVDA) en Johan Deckmyn (VB) moesten dezelfde vraag meerdere keren opwerpen vooraleer er vanuit de meerderheid een schoorvoetend antwoord kwam. "Ik zal eens bekijken hoe dat wettelijk zit en of we geen rekening moeten houden met de mening van onze private partners (AA Gent en Ghelamco, red.)", zei Watteeuw helemaal op het einde van het debat. "Maar als we dat wettelijk moeten doen, dan zullen we onze verplichtingen nakomen." Ook transparantie bieden over de transactie van een parking van 128 plaatsen aan AA Gent eind vorig jaar bleek moeilijk. Bij die transfer zou de stad een minwaarde van ruim 800.000 euro geboekt hebben, zo schreef schepen Souguir in zijn brief aan ex-schepen Peeters. Maar ook dat bedrag bleek nu van geen tel meer. "Die minwaarde was fictief", klonk de uitleg. Op de oppositiebanken werd daar smalend om gedaan.

Te toevallig

Het is duidelijk dat het wantrouwen in Gent over het stadiondossier er alleen maar groter op geworden is. Iedereen wijst naar iedereen - op een bepaald moment verweet Watteeuw de oppositie dat ze mee verantwoordelijk is voor alle genomen beslissingen - en niemand lijkt de ander te geloven. "U maakt mij niet wijs dat de revisoren na maanden discussie vorige vrijdag plots wél akkoord gingen om die 3,3 miljoen te laten vallen", zei De Meester van PVDA. "Dat is te toevallig." Ook VB en N-VA namen gisteren geen genoegen met de uitleg van de meerderheid. Allemaal willen ze binnenkort zélf de boekhouding induiken. Als daar maar geen schandaal van komt.