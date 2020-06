Exclusief voor abonnees Gent sluit Gras- en Korenlei deels af 25 juni 2020

De warme temperaturen en het einde van de examens zorgen aan de Gentse Gras- en Korenlei voor taferelen die het stadsbestuur momenteel liever nog niet ziet. Zo troepten in de nacht van dinsdag op woensdag 80 jongeren samen aan de boorden van de Leie. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) besloot gisteren om de Gras- en Korenlei af te sluiten "zoals tijdens de Gentse Feesten". "Dat wil zeggen dat er minder in- en uitgangen zijn, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. We overwegen ook om stewards in te zetten. Want je mag aan de Gras- en Korenlei zitten, maar dan wel in bubbels van tien." Wie niet meewerkt, riskeert nog steeds een GAS-boete.