Exclusief voor abonnees Gent sluit deal met misnoegde ex-directeur: 200.000 euro en BMW 13 september 2019

00u00 0

De stad Gent heeft een deal gesloten met een misnoegde ontslagen directeur van stadsontwikkelingsbedrijf SoGent. Didier Nachtergaele houdt er ruim 200.000 euro en een BMW aan over. In ruil geeft hij zijn juridische strijd op. Nachtergaele werd de deur gewezen na beschuldigingen over gesjoemel bij aanbestedingen. Hij ontkende en startte een aantal rechtszaken op om opnieuw aan de slag te kunnen. "Die hadden nog jaren kunnen aanslepen", verdedigt SoGent-voorzitter Sami Souguir de beslissing. Oppositiepartij PVDA noemt de dading - die eigenlijk geheim had moeten blijven - "zwijggeld". "Die man weet waar de lijken in de kast zitten." (EDG)