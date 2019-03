Exclusief voor abonnees Gent-Sint-Pieters kostte al 26 miljoen te veel 28 maart 2019

00u00 0

Eigenlijk had het nieuwe station van Gent-Sint-Pieters er vandaag al moeten staan, maar de einddatum voor de werken is intussen verschoven naar 2026. Bovendien blijkt nu dat de factuur 26,5 miljoen euro hoger uitvalt dan verwacht. "Dat er bij overheidsopdrachten al eens duurdere facturen in de bus vallen, is niet ongewoon. Meestal gaat het dan om maximaal 10% meer dan geschat. In dit geval spreken we over 40%," aldus Veli Yüksel (onafhankelijk/Open Vld). Samen met andere Gentse federale parlementsleden Karin Temmerman (sp.a), Evita Willaert (Groen) en Peter Dedecker (N-VA) diende Yüksel een resolutie in om het dossier Gent-Sint-Pieters te laten uitspitten door het Rekenhof. Op de resultaten van die audit zal het wachten zijn tot de volgende legislatuur. (EDG)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen