Gent: "Play-off 1 is leuk voor Buffalo's" 08 maart 2018

De Gentse korpschef Filip Rasschaert ziet geen probleem. Integendeel. "Dat AA Gent in play-off 1 zit, is leuk. Want zo kunnen de Buffalo's kampioen spelen en dat gunnen we hen ten zeerste. Met de politionele omkadering hebben we dan ook geen enkel probleem." (JEW)