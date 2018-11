Gent-Menen wordt een trilogie VOLLEY Beker van België 06 november 2018

Vanavond speelt Caruur Gent de heenwedstrijd van de kwartfinale voor de Beker van België in de eigen Edugo Arena tegen Par-ky Menen. De Gentse spelersgroep is niet voltallig. Trainer-coach Jan Van Huffel had vorige zaterdag de juiste oplossing gevonden tegen Haasrode-Leuven om de afwezigheid van Michiel Ayhi, Pieter-Jan Bormans en Thomas Konings op te vangen. Ratko Peris, de coach van Menen, is er zich van bewust dat de twee vijfsetters die Gent de voorbije weken afwerkte het team een stevige boost heeft gegeven en is op zijn hoede. Zaterdag ontmoeten de beide ploegen elkaar opnieuw voor de EuroMillions League en volgende dinsdag volgt de terugwedstrijd van deze kwartfinale. De drie confrontaties na elkaar maakt de supporters nieuwsgierig welk tactisch schaakspel de beide coaches zullen toepassen. (WVM)

