Gent is de weg naar doel kwijt 18 april 2018

00u00 0

AA Gent beëindigde de reguliere competitie in grote vorm en begon ook op het veld van Anderlecht spectaculair aan play-off 1. De Buffalo's gingen in het Astridpark verdiend winnen met 0-2 in een match waar ze de bal 10 keer tussen de palen mikten. In de thuismatch tegen Club Brugge lukte dat nog slechts 3 keer, maar dat bleek wel voldoende om de leider te kloppen met 1-0. Tegen Standard en gisteravond tegen Genk kreeg Gent telkens nog maar één bal in het kader. Gevolg: geen doelpunten en slechts 1 op 6 voor Yves Vanderhaeghe.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN