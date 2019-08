Exclusief voor abonnees Gent huurt Nicky Beloko 22 augustus 2019

AA Gent heeft nog een jonge middenvelder in huis gehaald. Nicky Beloko is een 19-jarige Zwitser met Kameroenese roots, die overkomt van Fiorentina. Bij die Italiaanse club speelde de box-to-boxmiddenvelder bij de U19. AA Gent huurt Beloko voor één seizoen, met een aankoopoptie. Beloko lijkt eerder een toekomstgerichte transfer. "Het is een jongen die we tijd moeten geven, maar die ons kan verrassen", zegt sportief manager Peter Verbeke. (RN)