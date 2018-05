Gent gaststad Weekend van de Klant 08 mei 2018

Gent wordt dé gaststad van de volgende editie van het Weekend van de Klant, op 6 en 7 oktober. Het event van UNIZO en Comeos zal samen met PUUR GENT en de Gentse handelaars het unieke shopklimaat van Gent in de verf zetten. Radiozender MNM zal twee dagen lang vanuit Gent uitzenden en de shoppers entertainen met muziek. Het Weekend van de Klant zal dus overal in Gent voelbaar zijn, met kleine evenementen en optredens, in en door Gentse winkels en horeca. (VDS)