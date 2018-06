Gent 'Fietsstad 2018' 06 juni 2018

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft Gent uitgeroepen tot Fietsstad 2018, terwijl Deinze en Bonheiden zich Fietsgemeente 2018 mogen noemen. In Gent heeft het nieuwe circulatieplan er voor een duidelijke daling van de fietsongevallen gezorgd, de stad zet in op kwalitatieve infrastructuur voor tweewielers en de mogelijkheden voor fietsparkeren zijn uitgebreid. Deinze wint omdat het "dé pionier op vlak van fietsdiensten" is en het schepencollege het goede voorbeeld geeft door de parkeerplaatsen onder het stadhuis alleen te gebruiken voor fietsen. Bonheiden is gelauwerd om zijn netwerk van fietsstraten en promocampagnes met slogans als 'Fietsen is ook maar op je kont zitten'. De drie winnaars krijgen 50.000 euro om te investeren in fietsvoorzieningen.

